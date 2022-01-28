"Я на стороне учителя". Глава управления образования Режа обсудит с родителями "домашку" с эротической сказкой Пушкина

После того, как учитель школы №3 в Реже по ошибке отправила детям на прочтение эротическую сказку Александра Пушкина, начальник местного управления образования Ирина Клюева намерена лично встретиться с родителями школьников для обсуждения инцидента. По ее словам, только из-за одного родителя, который решил поделиться оплошностью пожилой учительницы с общественностью, последняя решила покинуть школу.

"Она написала заявление. Конечно, это была простая оплошность. Я целиком и полностью поддерживаю учителя, потому что человеку 30 апреля будет 70 лет. Она была уже на пенсии, но мы ее убедили, уговорили поработать на период декретного отпуска другого учителя в этом классе. Тем более, что она вышла после Нового года и взяла еще и первый класс, так как учитель ушла на карантин из-за коронавируса. Мне очень больно, что она уйдет. Сейчас мы дали ей время отдохнуть, потому что она очень плохо себя чувствует", - рассказала Накануне.RU Клюева.

Она также добавила, что большинство родителей осуждают женщину, которая решила рассказать об инциденте, не описав ситуацию полностью. Домашнее задание было задано не на следующий урок, а на внеклассное чтение, которое проходит раз в 1-2 недели. Учитель случайно скопировала не то название произведения и спустя уже два часа обнаружила и исправила ошибку. Она также уведомила об этом родителей и никто в течение двух недель не высказывал своей враждебности.

"Они рядышком стояли в списке, она перепутала и скопировала другую сказку, кнопочку нажала и все улетело. Это было 12 января, но все стало известно уже только после 25. Я очень обеспокоена состоянием педагога на сегодняшний день, потому что у меня педагоги в очереди не стоят, и мы должны благодарить ее за то, что она вышла и согласилась. Но сейчас дети могут в середине года остаться без учителя", - рассказала начальник управления образования.

По ее словам, такая задержка в освещении инцидента могла быть вызвана неприязненными чувствами родителя конкретно к учителю. В связи с этим 1 февраля состоится родительское собрание, на которое лично придет Ирина Клюева для обсуждения произошедшего.

Напомним, что речь идет об эротическом произведении Пушкина "Царь Никита и сорок его дочерей", которое случайно было отправлено в электронный дневник ученикам 4 класса. После этого учитель изменила домашнее задание на "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях", однако в школе ее все равно привлекли к дисциплинарному наказанию.