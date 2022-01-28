Президент подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь возраст несовершеннолетних, за изнасилование или насильственные действия сексуального характера над которыми предусмотрено максимальное наказание, увеличен с 14 до 18 лет.

Кроме того, пожизненное лишение свободы будет распространяться на случаи, когда жертвами стали два и более ребенка, а также на ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее член Совета Федерации от Свердловской области Эдуард Россель предложил "стрелять педофилов" вместо того, чтобы сажать их на пожизненное. Такое мнение он выразил при одобрении поправок, ужесточающих наказание для этой категории преступников.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенкоо предложила первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку рассмотреть опыт других стран при подготовке дополнительных поправок и обсудить с коллегами введение химической кастрации для граждан, признанных виновными в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Напомним, об ужесточении наказания вновь заговорили после трагедий в Киселевске и Костроме - в обоих случаях задержанные оказались педофилами-рецидивистами.