Президент подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

28 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
педофилия (2013) | Фото:

Президент подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь возраст несовершеннолетних, за изнасилование или насильственные действия сексуального характера над которыми предусмотрено максимальное наказание, увеличен с 14 до 18 лет.

Кроме того, пожизненное лишение свободы будет распространяться на случаи, когда жертвами стали два и более ребенка, а также на ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее член Совета Федерации от Свердловской области Эдуард Россель предложил "стрелять педофилов" вместо того, чтобы сажать их на пожизненное. Такое мнение он выразил при одобрении поправок, ужесточающих наказание для этой категории преступников.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенкоо предложила первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку рассмотреть опыт других стран при подготовке дополнительных поправок и обсудить с коллегами введение химической кастрации для граждан, признанных виновными в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Напомним, об ужесточении наказания вновь заговорили после трагедий в Киселевске и Костроме - в обоих случаях задержанные оказались педофилами-рецидивистами.

Теги: педофилы-рецидивисты, пожизненное лишение свободы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2658

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети