28 Января 2022
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Происшествия Приволжский ФО
Нападение бездомных собак на ребенка. (2022) | Фото: пресс-служба СУ СКР по Башкирии

В центре Уфы дворник отбил ребенка у бездомных собак

В Уфе на улице Айской стая бездомных собак напала на мальчика. Ребенка спас дворник, увидевший происходящее – он отогнал животных.

Сейчас местное управление СКР начало доследственную проверку по признакам ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

"Следователям предстоит опросить пострадавшего ребенка, очевидцев, работников администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных, истребовать и проанализировать необходимую документацию. В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Нападение бездомных собак на ребенка.(2022)|Фото: пресс-служба СУ СКР по Башкирии

Это уже не первый раз за последние дни, когда бездомные собаки нападают на людей (и детей в частности). Несколько подобных историй закончились гораздо трагичнее. По этому поводу в обществе и власти началась дискуссия: в регионах и городах требуют предоставить им право отстреливать (или усыплять) агрессивных бездомных собак, федеральные же чиновники выступают за ужесточение наказания ответственных за приюты для животных и для хозяев, выбрасывающих домашних питомцев.

Теги: бездомные собаки, ребенок, нападение, дворник, проверка, халатность



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