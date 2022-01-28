28 Января 2022
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Политика Санкт-Петербург
мусор, свалка, мусорная реформа, лп (2022) | Фото: из открытых источников

Беглов решил сделать из бывшего "мусорного" подрядчика козла отпущения

Мусорная реформа в Санкт-Петербурге с треском провалилась. Уже в начале января город оказался завален помоями.

Губернатор Александр Беглов делает все, чтобы не оказаться виноватым в мусорном коллапсе, разразившемся в Петербурге в начале года. Сперва градоначальник обрушивал гнев на незримый «криминальный бизнес», а затем принялся бросаться обвинениями в бывшего «мусорного» подрядчика.

Ситуация с вывозом мусора, невзирая на заявления Смольного, не наладилась до сих пор. Полчища крыс, для которых Петербург внезапно сделался уютным, замечают почти во всех районах города.

Теперь губернатор пытается повесить всех собак на Автопарк № 6 «Спецтранс». Подрядчик будто бы бросил Санкт-Петербург на произвол судьбы: внезапно отказался вывозить мусор и не захотел ни продавать, ни сдавать в аренду свои контейнеры. По крайней мере так утверждает Александр Беглов.

«Представьте себе — тот оператор, который должен был обслуживать 4 района, с 26-го числа прекратил вывоз мусора. Мы предложили ему — давайте купим у вас контейнеры, возьмем в аренду. Нет. Естественно, связи, контакты, знания имеют определенную проблематику. Город не рассчитывал, что 6-й парк уйдет из города, мы предлагали соответствующие контракты, но так получилось, что он не захотел этим заниматься», - сетовал Беглов на пресс-конференции.

При этом подрядчик и губернатором не соглашается. Гендиректор Автопарка № 6 «Спецтранс» Сергей Глухов уверяет, что предлагал властям бесплатно пользоваться контейнерами почти за полмиллиарда рублей.

Нестыковки обнаружились и в цифрах, которые привёл Александр Беглов, говоря о ресурсах бывшего «мусорного» подрядчика: в распоряжении компании втрое меньше мусоровозов – двести, а не шестьсот, а рабочих всего 800, а не полторы тысячи.

Теги: александр беглов, смольный, мусорная реформа, мусоровозы



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