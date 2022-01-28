Песков назвал нецелесообразными избыточные ограничения при "омикроне"

Мировой опыт показывает, что на фоне "омикрон"-штамма коронавируса избыточные санитарные ограничения вводить нецелесообразно, заявили в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, цифры по заболевшим в нашей стране пока меньше, чем в странах Западной Европы и в США, нельзя исключать, что они возрастут.

Он добавил, что каждый штамм обладает своими характеристиками, к ним необходимо гибко подстраиваться, сохраняя "наиболее предпочтительные" режимы ограничений, передает "Интерфакс".

Также Песков отметил, что абсолютно точной статистики по COVID-19 в России нет, но очевидно, что количество заболевших больше, так как многие не тестируются.

По данным оперштаба на пятницу, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 98 040 случаев. Гспитализировано за сутки 14 046 человек.

Ранее в Кремле заявляли, что введение локдаунов на федеральном уровне не обсуждается.

"Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "омикрон", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.