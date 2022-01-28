Два крупнейших тюменских вуза объявили о переходе на дистант

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) и Тюменский государственный университет (ТюмГУ) объявили о переходе на дистанционный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, передает корреспондент Накануне.RU.

Дистанционно студенты будут учиться с 31 января.

"Обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего образования (очной, очно-заочной и заочной форм обучения), а также по дополнительным образовательным программам, программам повышения квалификации взрослого населения в головном вузе будет реализовываться с использованием дистанционных технологий до особого распоряжения, до 6 февраля — в филиале в Ноябрьске, до 8 февраля — в филиалах в Нижневартовске и Сургуте", — говорится в сообщении пресс-службы ТИУ.

Ранее в Тюменской области приняли решение о переводе школьников и студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, на "дистант". Рекомендация касается всех учебных заведений независимо от формы собственности.