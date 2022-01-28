В Канаде дальнобойщики устроили гигантскую акцию протеста против принудительной вакцинации

В Канаде дальнобойщики организовали "Конвой за свободу - 2022". Они протестуют против требований "вакцинных паспортов" у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США. Колонна из автомобилей растянулась на сотни километров, в ней тысячи грузовиков.

23 января в сторону Оттавы выехала из западной провинции Британская Колумбия первая колонна дальнобойщиков. По мере продвижения на восток к ним присоединялись коллеги из других регионов. Вдоль дороги их приветствуют тысячи людей. Канадцы собрали для водителей около 5 млн долларов.

Сама акция намечена на 29 января в Оттаве - столице Канады. Первая колонна дальнобойщиков уже приехала в Оттаву к зданию парламента. Среди них немало вакцинированных, которые протестуют против политики принуждения и разделения граждан: необходимо быть или вакцинированным, или 14 дней сидеть на карантине при въезде в страну.

Премьер Джастин Трюдо обозвал протестующих "маргинальных меньшинством", которые придерживаются недопустимых взглядов. Дональд Трамп-младший поддержал водителей в их борьбе за права.

Интересно, что начальник полиции Оттавы Питер Слоли заявил, что многие офицеры поддерживают контакт с лидерами протеста.

Ранее в Канаде опубликовали статистику по "омикрону": разницы между привитыми и непривитыми не было.Также были получены данные об отрицательной эффективности ковид-вакцинации уже через два месяца: они увеличивают риск заболеть по сравнению с непривитыми. Главный специалист по общественному здравоохранению Канады Тереза Тэм заявила, что коллективный иммунитет вообще может быть недостижим в случаев с коронавирусом.

В этих условиях требования вакцинации теряют всякий смысл. В Канаде привито более 80% населения, а в стране произошел сильнейший рост заболеваемости, который, правда, идет на спад. Официальная ковидная смертность превысила максимумы 2020-2021 гг.