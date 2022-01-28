"Интурист" открыл вакцинные туры из Екатеринбурга в Стамбул

Вакцинные туры в Турцию открыл один из самых крупных туроператоров России "Интурист". Улететь поставить прививку вакциной Pfizer в Стамбуле предлагается из 10 городов страны, в том числе и Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ассоциации туроператоров.

Первый полет намечен уже на 29 января, пакеты также уже выставлены на сайте компании. Туроператор рассчитывает на широкий спрос предложения, к тому же туристам предлагается не только привиться, но и комфортно провести от 3 до 5 дней в отеле с трансферами и комплексом услуг. Стоимость тура составляет от 44 786 р. на двоих (или 22,4 тыс. р. на человека) с вылетом 1 марта. В стоимость входит перелет, проживание, групповые трансферы аэропорт-отель-аэропорт и отель-клиника-отель с сопровождением на вакцинацию русскоговорящим гидом для получения первой дозы вакцины BioNTech (Pfizer).

Сумма не является окончательно и может меняться в зависимости от выбора авиакомпании, длительности проживания, уровня отеля и т.д. В случае увеличения продолжительности отдыха, турист может оформить отдельное сопровождение на вакцинацию. Помимо Екатеринбурга отправиться в Турцию также можно из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Ростова-на-Дону, Казани, Краснодара, Минеральных вод и Нижнего Новгорода.

В пресс-службе "Интурист" также отметили, что в Стамбуле ставится только двухкомпонентная вакцина и только лицам, старше 12 лет. После первой дозы вакцины Pfizer/Biontech, полученной туристом в Стамбуле, ему выдается справка на английском языке, подтверждающая получение 1 инъекции. Вторую дозу необходимо получить в промежутке от 21 до 90 дней после первой. Спустя 15 дней турист получит цифровой сертификат о вакцинации (на английском языке), который закрепят за HES-кодом. В дальнейшем его можно скачать через приложение Hayat Eve Sigar. Сертификат, полученный в Турции, признается в ЕС, а также действителен для получения визы в США.

Напомним, что только вчера в Уральской ассоциации туризма заявили что так называемые вакцинные туры не будут пользоваться особенной популярностью. Президент УАТ Михаил Мальцев сказал, что экономической основы у таких туров не будет.

"Они будут в качестве отдельного индивидуального продукта, но чтобы ставить это на поток, попросту нет оснований. Ни экономических, ни каких-то еще", - заключил Мальцев.