28 Января 2022
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Футбольный клуб Крылья Советов. (2020) | Фото: Официальный сайт ФК Крылья Советов (Самара)

"Прекратите превращать страну в главы книги "1984": болельщики "Крыльев Советов" поддержали бойкот Fan ID

Фанатские объединения российских футбольных клубов продолжают присоединяться к бойкоту Fan ID – своеобразного "паспорта болельщика", выдавать который планирует государство, без него посещение большинства игр будет невозможным. Соответствующий закон был принят в конце прошлого года.
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Заявление о бойкоте всех соревнований, на которых будут требовать Fan ID, сделали в Ultras'8 – фанатском объединении "Крыльев Советов" (Самара).

"Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги "1984" и впредь не допустят содержание в законе фраз типа "имеется информация о намерении совершить противоправное действие", поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно", - говорится в заявлении болельщиков.

Ранее бойкот Fan ID объявили фанатские движения "Спартака" и "Зенита".

Теги: крылья советов, бойкот, fan id, болельщики, фанаты



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