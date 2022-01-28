"Прекратите превращать страну в главы книги "1984": болельщики "Крыльев Советов" поддержали бойкот Fan ID

Фанатские объединения российских футбольных клубов продолжают присоединяться к бойкоту Fan ID – своеобразного "паспорта болельщика", выдавать который планирует государство, без него посещение большинства игр будет невозможным. Соответствующий закон был принят в конце прошлого года.

Заявление о бойкоте всех соревнований, на которых будут требовать Fan ID, сделали в Ultras'8 – фанатском объединении "Крыльев Советов" (Самара).

"Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги "1984" и впредь не допустят содержание в законе фраз типа "имеется информация о намерении совершить противоправное действие", поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно", - говорится в заявлении болельщиков.

Ранее бойкот Fan ID объявили фанатские движения "Спартака" и "Зенита".