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Происшествия Свердловская область
коллаж, школьники, школа, образование (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге полиция раскрыла "похищение" ребенка: оно оказалось выдумкой школьницы

В Екатеринбурге полицейским поступил сигнал о похищении ребенка. Однако оказалось, что вся история оказалась выдумкой одной девочки.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось в Кировском районе: в полицию через оператора "02" обратилась местная жительница, которая заявила о похищении несовершеннолетнего. По словам женщины, о происшествии ей сообщила ее 9-летняя дочь, которая была дома с сестрой, в то время как мать находилась на работе.

Девочка рассказала, что видела из окна, как незнакомый мужчина набросил на мальчика мешок и унес в неизвестном направлении. Встревоженная женщина велела дочери ждать ее дома, а сама позвонила в полицию. Силовики немедленно выехали на место предполагаемого похищения.

Девочка была опрошена оперативниками в присутствии психолога: ребенок настаивал, что похищение действительно было, и рассказывал подробности, описывая детали одежды якобы похищенного мальчика. Полицейские внимательно просмотрели записи с камер видеонаблюдения в этом районе, на которых действительно присутствовали дети в похожей одежде. Однако противоправных действий в отношении них никто не совершал.

Отделение полиции(2020)|Фото: Накануне.RU

Тогда сыщики решили вновь опросить школьницу. В какой-то момент девочка поняла, что ситуация зашла слишком далеко, и созналась, что выдумала историю с похищением. Она объяснила это тем, что просто не хотела идти на занятие в школу танцев, куда отправляла ее мама. Сотрудники ПДН провели со школьницей беседу и предупредили о недопустимости подобных поступков в будущем.

Полиция Екатеринбурга просит родителей рассказать своим детям, что сообщения о преступлениях и происшествиях требуют тщательной проверки, при которой задействуется большое количество личного состава. А ложные сигналы лишь отвлекают полицейских от раскрытия и расследования реальных правонарушений.

Теги: полиция, ребенок, похищение, Екатеринбург



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