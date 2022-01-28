У лидера QR-сопротивления в Петербурге идут обыски

Полиция пришла с обысками к идейному вдохновителю QR-сопротивления в Петербурге. Александра Коновалова подозревают в посредничестве во взятке, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По предварительным данным, активист мог получить 50 тысяч рублей от хозяина кальянной за обещание вернуть опечатанное имущество.

Обыски проходят в доме Коновалова в поселке Белоостров. Также осматривают его офис на улице Рылеева.

"Фонтанка" пишет, что версия следствия следующая: в сентябре 2021 года Коновалов предложил помощь управляющему антикафе "Пакман" на Вознесенском проспекте. У заведения изъяли кальяны и табачные изделия в ходе полицейского рейда. Коновалов якобы обещал посодействовать через свои связи в Адмиралтейском УМВД, чтобы их вернуть.

Напомним, ранее петербургский ресторатор Александр Коновалов подверг критике антиковидную политику Смольного, заявив, что, по факту, большинство заведений не проверяет QR-коды посетителей. По его словам, система электронных пропусков не имеет никакого отношения к борьбе с коронавирусом, а в целом ограничительные меры городских властей направлены на уничтожение бизнеса.

В начале января Коновалов призвал коллег присоединяться к объявленному им бойкоту. К движению примкнули более 170 петербургских заведений. В 2020 году ресторатор создал проект "Карта сопротивления".