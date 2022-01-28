Токаев предложил оценивать просчеты Назарбаева будущим руководителям Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран председателем правящей партии страны "Нур Отан". Чуть ранее с этого поста ушел Нурсултан Назарбаева. Съезд сегодня проходит в онлайн-формате.

В своей речи после избрания главой "Нур Отан" Токаев заявил: "Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам первого президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны".

Токаев снова анонсировал реформы, в том числе и политические. Например, гарантию равноудаленного статуса главы государства. В конце года он намерен обсудить актуальность своего председательства в партии.