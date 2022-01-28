Подростка, напавшего на учительницу в Березниках, отправили на лечение

Подростка, напавшего на учительницу физики березниковского лицея №1 Людмилу Ишменеву, направили на принудительное лечение. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в суде.

Школьник находится на лечении в специализированной пермской медицинской организации, которая оказывает ему психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Напомним, ранее по результатам психолого-психиатрической экспертизы, у несовершеннолетнего выявлено психическое расстройство, которое лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

21 мая 10-классник с ножом напал на 74-летнюю учительницу физики Людмилу Ишменеву и ранил ее ножом в шею. Сразу после происшествия другие лицеисты сообщили обо всем охраннику ЧОПа, тот вызвал Росгвардию и обезвредил нападавшего. Учительница была вертолетом доставлена в Пермь. 22 мая стало известно, что она находится в реанимации. 24 мая минздрав Прикамья сообщил о переводе пациентки в общую палату.