Пермский минздрав: отправление на дистант не должно зависеть от наличия вакцинации

Министерство здравоохранения Пермского края сделало заявление по поводу отстранения от очного обучения школьников, не прошедших ковид-вакцинацию.

Накануне главный эпидемиолог министерства Владислав Семериков предложил отстранять от учебы невакцинированных школьников. Министр здравоохранения края Анастасия Крутень назвала его мнение рекомендацией. Что тоже противоречит законодательству, так как поражает детей в образовательных правах.

"Выведение школьников на самостоятельное обучение не может зависеть от наличия или отсутствия вакцинации от COVID-19", - подчеркнул краевой минздрав.

Там повторили, что вакцинация является добровольной и будет проводиться только с письменного согласия официальных представителей несовершеннолетних (родителей, опекунов и т.д.) в образовательных учреждениях и детских поликлиниках.