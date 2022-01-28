Лавров: Спецборт из Германии в Омск был заказан еще за день до инцидента с Навальным

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Запада нет никаких оснований обвинять Россию в инциденте с якобы отравлением Алексея Навального.

По словам Лаврова, вся эта история затеяна с целью провокации.

"Там много интересного", - отметил министр в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".

Так, по его словам, спецборт из Германии в Омск был заказан еще за день до инцидента с Навальным, также за день немцы обратились в ОЗХО в Гаагу с просьбой оказать содействие в расследовании.

Кроме того, глава МИД добавил, что Навального в немецкой больнице посещали сотрудники американской разведки.

Напомним, ранее Навальный подал в суд два иска, из которых следует, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков якобы распространил сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию блогера. Речь шла о двух заявлениях пресс-секретаря главы государства – Песков говорил, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ" и "все, что он озвучивает, - то, что ему вкладывает в уста эта организация".