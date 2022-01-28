В Сургуте по концессионным соглашениям построят 14 объектов

В Сургуте по концессии планируют построить семь образовательных учреждений, шесть спортивных сооружений и один объект дорожной инфраструктуры, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По объектам образования четыре концессионных соглашения заключены и уже реализуются, одно из них – на стадии окончания. Речь идёт о возведении второго блока средней школы №9 в микрорайоне 39. Там завершаются строительные мероприятия. Общая готовность работ – 97%. Новый корпус девятой школы планируют ввести в эксплуатацию в марте 2022 г. Он рассчитан на 550 мест, их займут ученики начального звена.

Одно ранее расторгнутое концессионное соглашение в планах перезаключить в ближайшее время. Ещё по двум объектам образования направлены заявки на выделение федерального софинансирования. Также в планах администрации – заключить в феврале ещё одно концессионное соглашение по строительству дороги на проспекте Комсомольском (участок от Фёдорова до Кайдалова).

"Это первая в городе подобная инициатива – строительство инфраструктурного объекта через механизм концессионного соглашения. Мы получаем дорогу, условно говоря, сегодня, а рассчитываемся завтра-послезавтра. Нам необходима эта дорога, потому что уже в стадии завершения строительство жилого микрорайона, который, конечно же, необходимо обеспечить определенной инфраструктурой", - полагает глава Сургута Андрей Филатов.