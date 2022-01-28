28 Января 2022
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Общество В России
водка, алкоголь, спиртное (2018) | Фото: Pixabay

Россияне стали пить меньше водки и больше пива

Россияне стал пить меньше водки и больше пива. Об этом говорят цифры в отчете Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции на оптовых рынках алкоголя в 2019-2020 гг.
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Объем оптовых поставок пива и пивных напитков в 2020 году увеличился на 3% за год, а водки уменьшился на 5%. По винам - сокращение на 3%. А вот по коньякам, виски и бренди - рост почти на 4%.

Член Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов считает, что из-за падения доходов люди переходят на более дешевое пиво. Также повлияло закрытие ресторанов и кафе.

По итогам анализа ФАС предложила продвигать российское вино. С января этого года в России разрешили проводить ярмарки с дегустацией алкоголя, произведенного в ЕАЭС, кроме коньяка, бренди и виноградной водки.

Теги: алкоголь, водка, вино



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