"Очередной плиточный гопак": в Москве в мороз перекладывают плитку

Массовые жалобы москвичей на "ходящую ходуном" плитку обернулись ее внезапным перекладыванием прямо в морозы.

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова рассказала об "оперативности" столичных коммунальщиков, которые буквально через день после ее жалобы прокурору города начали перекладывать плитку рядом со зданием столичного парламента. Правда, усердие работники городских служб решили проявить в ночное время и в нестандартных погодных условиях – в Москве сейчас достаточно холодно. И есть основания предполагать, что плитка при такой погоде ровно не ляжет, будет снова "плясать".

"Уже вчера в мороз ночью при свете фонарей кипела бурная деятельность. Понаехали машины гаишников, понагнали рабочих, понавезли плитки. Мне напомнило дело N21 фильма "Следствие ведут знатоки", когда перед проверкой трубы ночью перекладывали, - пишет Шувалова в своем Telegram-канале. - Как переложат ночью в мороз плитку, понятно. Бюджетных денег не жалко. Очередной плиточный гопак обеспечен!"

Напомним, плитку в столице перекладывают каждый год, и в 2022 она вновь не выдержала морозы — пользователи соцсетей массово публикуют фото с улиц Москвы, по которым из‑за некачественного покрытия ходить может быть просто опасно. Москвичи жалуются на то, что плитка в столице во многих местах "вздулась" и "ходит ходуном". Примечательно, что в 2021 году даже дефицит городского бюджета не помешал планам московских властей снова освоить деньги на перекладывании плитки — финансирование благоустройства города выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом и достигло 107 млрд руб.