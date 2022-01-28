УГМК и Сбербанк потратят на развитие горнолыжного курорта Шерегеш 21,6 млрд

УГМК и Сбербанк решили инвестировать в развитие горнолыжного курорта Шерегеш. Соглашение о сотрудничестве уже подписано, а общий объем вложений оценивается в 21,6 млрд рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, планируется развивать многофункциональные туристические районы "Гора Зеленая" и "Панорама" на территории курорта.

"Мы высоко ценим наше партнерство со Сбербанком и с большим энтузиазмом приступаем к развитию туристического кластера. Проект позволит горнолыжному курорту Шерегеш увеличить туристический поток и стать всесезонным, а также улучшит качество жизни в регионе за счет развития инфраструктуры и создания новых рабочих мест", – отметил генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

Соглашение между сторонами подписано на срок 5 лет до даты подписания обязывающих соглашений. В его рамках компании обдумают сотрудничество, организацию кредитного финансирования, применение государственных программ субсидирования инвестиционных проектов, а также банковское сопровождение и проведение расчетов с контрагентами.

Напомним, что курорт Шерегеш находится на юге Западной Сибири в Кемеровской области и является одним из самых популярных в России. Только в зимнем сезоне 2020-2021 гг. его посетило свыше 2 млн человек со всей страны.