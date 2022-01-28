Нижнетагильские депутаты утвердили главу Счетной палаты города

Глава Счетной палаты Нижнего Тагила Валерий Платунов назначен на пост председателя на новый срок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской думы.

Кандидатура Платунова была представлена к назначению на муниципальную должность главой города Владиславом Пинаевым и председателем Нижнетагильской городской думы Вадимом Раудштейном. В итоге депутаты поддержали ее единогласно.

Стоит отметить, что Валерий Платунов занимает должность председателя Счетной палаты Нижнего Тагила с августа 2014 года.

Справка

Счетная палата была создана в октябре 2008 года и является постоянно действующим органом местного самоуправления. В его функции входит контроль за исполнением местного бюджета, управлением и распоряжением муниципальным имуществом, проведение экспертизы муниципальных целевых программ и других правовых актов в бюджетной сфере.