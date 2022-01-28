28 Января 2022
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Образование Свердловская область
школа №65 Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Санитарные нормы и демография: в мэрии Екатеринбурга объяснили необходимость вторых смен в школах

В мэрии Екатеринбурга объяснили необходимость сохранения вторых смен в школах особенностями обучения младших и средних классов, временем работы кружков и меняющейся демографической ситуацией.

Вице-мэр города Екатерина Сибирцева пояснила слова градоначальника Алексея Орлова о разделении потоков обучающихся.

По ее словам, для младших классов необходимы специальные условия, по санитарным нормам их нельзя посадить в классах для старшеклассников. Разместить всех младшеклассников в первую смену технически невозможно, поэтому избежать второй смены в начальной школе не получится при всем желании.

Еще один аргумент в пользу второй смены — возможность водить ребенка в секции и кружки.

Также, по словам вице-мэра, есть понимание, что через несколько лет демографическая ситуация изменится, детей в школы станет поступать меньше, большая нагрузка ляжет на старшие классы, пишет ЕАН.﻿﻿﻿

Напомним, в среду, 26 января, Алексей Орлов выступил за сохранение вторых смен в школах, но против открытия третьих. "Я всегда был категорически против ликвидации второй смены. Что, школа будет стоять полдня? Вот третья смена — это безобразие", — сказал градоначальник.

Теги: Екатерина Сибирцева, вторая смена



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