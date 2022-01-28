Главгосэкспертиза одобрила проект разработки Тарутинского месторождения

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство горнотранспортной части производственной инфраструктуры для разработки открытого рудника Тарутинского месторождения меди. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе РМК.



Тарутинский участок медных руд находится на территории Чесменского района Челябинской области, его восточная граница проходит вдоль государственной границы с Казахстаном. Общая площадь лицензионного участка составляет 1,81 кв. км. Месторождение планируется разрабатывать в течение 9,5 лет. Добытая руда будет доставляться автотранспортом на обогатительную фабрику АО "Михеевский ГОК" (Варненский район Челябинской области, входит в Группу РМК) для дальнейшей переработки.



Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство объектов производственно-транспортной инфраструктуры для разработки рудника "Тарутинский" открытым способом. Проектная производственная мощность открытого рудника – 750 тыс. тонн руды в год.