28 Января 2022
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Экономика Челябинская область
Тарутинское месторождение (2022) | Фото: пресс-служба РМК

Главгосэкспертиза одобрила проект разработки Тарутинского месторождения

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство горнотранспортной части производственной инфраструктуры для разработки открытого рудника Тарутинского месторождения меди. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе РМК.

Тарутинский участок медных руд находится на территории Чесменского района Челябинской области, его восточная граница проходит вдоль государственной границы с Казахстаном. Общая площадь лицензионного участка составляет 1,81 кв. км. Месторождение планируется разрабатывать в течение 9,5 лет. Добытая руда будет доставляться автотранспортом на обогатительную фабрику АО "Михеевский ГОК" (Варненский район Челябинской области, входит в Группу РМК) для дальнейшей переработки.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство объектов производственно-транспортной инфраструктуры для разработки рудника "Тарутинский" открытым способом. Проектная производственная мощность открытого рудника – 750 тыс. тонн руды в год.

(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: Тарутинское месторождение, Русская медная компания



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