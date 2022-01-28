28 Января 2022
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Политика В России За рубежом
(2015) | Фото: kremlin.ru

"Хоть что-то": Лавров прокомментировал ответы США на требования по безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ответ Вашингтона на российские требования по безопасности. По словам дипломата, в ответе есть некоторое количество конструктива, которое позволяет начать диалог в отдельных сферах, но в основном там "тень на плетень".
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"Американцы и НАТОвцы, как вы знаете, больше месяца изучали наши предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном и соглашение с Североатлантичсеким альянсом, а мы получили только позавчера ответы, которые в западном стиле, наводят тень на плетень во многом, но там есть, как я уже говорил, рациональные зерна по второстепенным вопросам. Это ракеты средней и меньшей дальности, когда американцы разрушили договор, мы призывали их все-таки внять голосу разума, президент потом направил свое послание всем членам ОБСЕ, где предложил присоединиться к нашему одностороннему мораторию при согласовании мер верификации. Это было проигнорировано. А сейчас это включено в их предложение. Точно также, как были проигнорированы наши инициативы, вносившиеся Генеральным штабом об отводе учений подальше от границы с обеих сторон, о согласовании предельной дистанции для сближения самобоевых самолетов и боевых кораблей, ряд других мер, так называемого, деконфликтинга и деэскалации, мер доверия. Это отвергалось в течение последних двух-трех лет. Сейчас все это предлагается обсуждать. Тот конструктив, который есть в этих предложениях, по сути заимствован из российских инициатив последнего времени. Но это, я считаю, хоть что-то", - заявил Лавров в интервью российским радиостанциям.

Теги: сергей лавров, сша, безопасность, дипломатия



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