28 Января 2022
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Общество В России
банковская карта, перевод, счет (2017) | Фото: beauty-galaxy.ru

ВТБ сообщил о мошеннической схеме с полным обнулением счета на карте

В России зафиксировали рост количества фишинговых сайтов, где вместо покупки билетов на концерты клиент оформляет подписку на мошеннический сайт. Об этом сообщил РБК представитель банка ВТБ.

Злоумышленники рассылают фальшивые объявления с помощью соцсетей, мессенджеров, сайтов знакомств и электронной почты. Жертва вводит данные карты, в результате с нее за несколько минут многократно списываются деньги, вплоть до полного обнуления счета.

Эксперты подтверждают, что ранее масштабного использования такой схемы не фиксировалось.

Ранее Минцифры России сообщило о новом способе мошенничества с QR-кодами граждан на портале Госуслуг. Речь идет о схеме, аналогичной получению доступа в онлайн-банки.

Теги: мошенники, обнуление счета, карта



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