28 Января 2022
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Общество За рубежом
Баренцбург, Норвегия (2017) | Фото: norwaylife.net

Заболеют почти все: в Норвегии признали, что вакцинация не предотвратила эпидемию

Национальный институт общественного здравоохранения Норвегии (NIPH) считает, что пора изменить действия в отношении ковида: чем дольше сохраняются запреты и ограничения, тем дольше длится эпидемия, пишут норвежские СМИ.
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Директор NIPH Камилла Столтенберг заявила, что "омикроном" могут заразиться 3-4 млн человек, то есть почти все (население страны 5,4 млн). Нужно быстро ослабить меры, сохранив лишь некоторые для контроля. При этом ожидается очень быстрое распространение инфекции. Само по себе это не проблема, но есть неопределенность, как много людей попадут в больницу. Здоровые люди в основном легко переносят "омикрон", но для больных и простуда может стать тяжелой. Поэтому большинство мер можно быстро сократить без значительного риска в долгосрочной перспективе. В первую очередь следует отменить меры, которые несут наибольшее бремя для детей и молодежи.

Основной смысл рекомендаций состоит в том, что торможение заболеваемости лишь отсрочивает ее, но не предотвращает. То есть все просто растягивается во времени. Нужно, чтобы переболели почти все. Тем более почти все вакцинированы (почти 80%, а более 50% трижды) и все должно пройти легко. И лучше заразиться сейчас, пока действует бустерная доза, чем позже, когда она перестанет действовать, ведь эффективность вакцин, как уже известно, со временем резко снижается, подчеркивает NIPH. В целом нужно как можно скорее вернуться к обычной жизни.

Выводы Института представляют интерес. Фактически это признание того, что вакцинация так и не предотвращает заболевание, как обещалось вначале. Также вакцинация не позволила вернуться к нормальной жизни, это предлагается сделать через массовую заболеваемость. Тогда зачем она затевалась?

При этом, вакцинировав почти всех, Норвегия получила беспрецедентный рост заболеваемости, которого до вакцинации не было и который совпал с кампанией по бустерным уколам. В Норвегии вообще почти не было ковида до ноября 2021 года, а в 2020 году даже не было избыточной смертности, и в этом отношении страна была феноменом в Европе.

Никаких причин для массовой ковид-вакцинации в Норвегии не было. Но после нее смертность резко выросла - во втором полугодии примерно на 10% при крайне малом количестве случаев ковида. До середины ноября было зафиксировано около 1600 избыточных смертей, а к ковидным отнесены лишь чуть более 200. Именно после вакцинации смертность резко подскочила: к июлю прокололи почти всех, и смертность, причем практически без ковида, взлетела вверх. Поэтому подавляющее число избыточных смертей есть все основания прямо или косвенно связать с вакцинами.

Норвегия, ковид, заболеваемость, вакцинация(2022)|Фото: Дмитрий Жуков

Теги: норвегия, ковид, эпидемия



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