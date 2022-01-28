Средний Урал обновил антирекорд по COVID-19. Зарегистрировано свыше 2,3 тысяч случаев

В Свердловской области который день подряд обновляется антирекорд по числу зараженных коронавирусом. Сегодняшний день не стал исключением - количество заболевших перешло порог в 2 тыс. и составил 2 тыс. 344 человек.

Как сообщили Накануне.RU в местном оперштабе, почти половина из них ( 1 тыс. 34 человек) являются жителями Екатеринбурга. Таким образом, общее число заболевших за весь период составило 218 тыс. 412 человек.

При этом 916 пациентов уже были выписаны, пополнив статистику до 190 тыс. 81 человека. Но, к сожалению, увеличилась статистика и по смертности: 12 новых случаев и 9 тыс. 957 - общее число.

Напомним, что вчера количество зараженных только приближалось к 2 тыс.