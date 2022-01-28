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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
мусоросортировка, мусоросортировочный завод (2021) | Фото: Пресс-служба ООО &quot;Тюменское экологическое объединение&quot;

Депутат предложил "стимулировать рублем" тюменцев, сортирующих мусор

Депутат тюменской гордумы, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов предлагает "стимулировать рублем" тюменцев для разделения твердых бытовых отходов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменской гордумы.

Он заявил, что для сортировки мусора горожанам нужен стимул - помнить об экологии и судьбе потомков важно, но гораздо эффективнее будет, если человек получит выгоду от сортировки здесь и сейчас.

Один из вариантов выгоды для жителей - снижать стоимость услуг для тех, кто сортирует мусор.

"Сейчас в тариф заложена работа регионального оператора по сортировке отходов, но если горожане начнут самостоятельно заниматься раздельным сбором мусора, качество вторсырья улучшится, а значит, его можно дороже продать, то логично, что тариф должен снизиться. Нет ничего эффективнее, чем стимулирование рублем. В европейских гипермаркетах стоят специальные автоматы, куда принимают пластиковую тару, а взамен выдают чек со штрих-кодом на один евро, который можно потратить на приобретение продукции этого производителя. Конечно, в стоимости товара уже заложен этот евро, но никто не думает об этом, совершая покупки. В России система скидок тоже действует безотказно. Взять, к примеру, сотовые телефоны: можно сдать старый аппарат, доплатить какую-то сумму и приобрести новый гаджет. Работает? Безусловно. Поэтому на городской свалке редко встречаются сотовые телефоны. Так что процесс идет, хоть и мелкими шагами", - заявил парламентарий.

Антипов также посетовал на то, что тюменцы часто выбрасывают батарейки в обычные баки, а не сдают их в специальные пункты. Это ведет к проблеме: так как региональный оператор не сортирует такой класс отходов, они вывозятся на полигон.

Теги: депутат, Дмитрий Антипов, мусор, сортировка



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