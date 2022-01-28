Минск будет участвовать в военных действиях, если против России будет совершена агрессия – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условия, при которых его страна будет участвовать в военных действиях.

По его словам, это возможно только в двух случаях. "Да, но только в двух случаях - если будет совершена прямая агрессия против Белоруссии или ее союзницы России", - заявил Лукашенко, выступая с посланием к национальному собранию.

"Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли. И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать. Если на нашего союзника Россию осуществят непосредственное нападение, такая же агрессия будет совершена против территории России. Основа тому - наши союзные договоренности. Хочу ответить коллективному Западу – будут ли войска на территории Беларуси? Если на нашу будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю", - пояснил президент Белоруссии.