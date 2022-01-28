28 Января 2022
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Образование Свердловская область
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

12% от всех классов Екатеринбурга переведены на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ

В Екатеринбурге увеличилось количество классов, переведенных на дистанционный формат обучения. Причиной стал рост процента заболевания ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией (НКВИ) среди школьников, в том числе и штаммом "омикрон".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте образования города, на удаленку переведено 792 класса (НКВИ – 684, ОРВИ – 108) и 182 группы или 6% от общего количества групп в детских садах (НКВИ – 131, ОРВИ – 51). При этом все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены.

Напомним, что 21 января количество классов, переведенных на удаленку, приравнивалось к 70, а вчера их число достигло 407. По словам заместителя главы департамента образования администрации Екатеринбурга Алены Бабченко, детям приходится осваивать большую часть материалам самим, так как учителям не всегда хватает времени, с учетом необходимости также обучать и в очном формате.

Сейчас уже 6,13% российских школьников переведены на дистант. Об этом свидетельствуют данные Минпросвещения, опубликованные на сайте ведомства. Днем ранее эта доля составляла 4,59%.

Теги: коронавирус, дистант, школы



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