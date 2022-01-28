Силовики нашли екатеринбуржца, "заминировавшего" аэропорт Кольцово

Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего екатеринбуржца, заявившего о "минировании" аэропорта Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в начале января этого года на единый экстренный номер 112 позвонил некий мужчина и заявил, что терминал аэропорта заминирован, а находящимся там людям грозит опасность. Сотрудниками транспортной полиции во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов были проведены все необходимые мероприятия. В итоге никакой бомбы в Кольцово не нашли.

Звонивший был установлен буквально в тот же день: им оказался 43-летний житель Екатеринбурга. Выяснилось, что звонок он совершил из хулиганских побуждений, будучи пьяным.

Возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". На время расследования телефонный хулиган отпущен на подписку о невыезде и надлежащем поведении.