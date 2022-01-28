28 Января 2022
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Политика
форум Дорога 2019, Дмитрий Медведев (2019) | Фото: Накануне.RU

Медведев исключил вероятность повторения казахстанского сценария в России

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России не существует каких-либо предпосылок для повторения событий, произошедших в Казахстане.

Бывший премьер-министр считает, что большинство россиян разделяет тот курс, который проводит власть. По его словам, это подтверждается «голосованием за конституцию, на выборах, во время выборов в законодательные органы".

Медведев также добавил, что в РФ сложилось "эффективное государство", способное "отвечать на любые проявления террористической активности или какие-либо вообще преступные посягательства", передает ТАСС.

Между тем, эксперты советуют власти "не заигрываться", а посмотреть на события в Казахстане. Как заявил экономист Владислав Жуковский, реальный уровень жизни россиян падает неуклонно с 2014 года. "И государство, и бюджет, и олигархи, экспортеры сырья, госбанки купаются в деньгах, но простое население живет все хуже. Ситуация носит откровенно провокационный характер, это может создать абсолютно революционную ситуацию в стране, вызвать социальные протесты и бунты", - заявил Жуковский Накануне.RU.

Теги: дмитрий медведев, казахстан



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