ПГНИУ вернул студентов на дистант: отучились очно всего неделю

Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета возвращаются на дистанционный формат обучения. В очном режиме студенты ПГНИУ проучились всего неделю.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, с 31 января и до особого распоряжения для студентов-очников бакалавриата, специалитета, магистратуры и колледжа в аудиториях ПГНИУ будут проходить только занятия с использованием лабораторного оборудования или специализированного ПО. Все остальные занятия переведены в дистанционный формат. В очном формате также будут проходить занятия по физической культуре.

Соответствующий приказ подписал ректор университета.

Напомним, неделю назад, с 24 января вуз "вывел из онлайна" студентов первых и выпускных курсов бакалавриата и специалитета, а также первокурсников колледжа профессионального образования.

Решение о возвращении на дистант было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.