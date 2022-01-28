Суд обязал Свердловский минздрав выплатить 1,5 млн медику за переезд из Екатеринбурга в Белоярский

Свердловский областной суд обязал региональный минздрав выплатить анестезиологу из Екатеринбурга 1,5 млн рублей за смену места работы на медучреждение в Белоярском. По словам врача Татьяны Богавиевой, поступить таким образом ей предложили в минздраве, пообещав соответствующую выплату в рамках программы "Земский доктор", однако позднее отказались от своих слов. В качестве аргумента в министерстве заявили, что анестезиолог-реаниматолог в отделении анестезиологии и реанимации не относится к числу медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Ленинский районный суд встал на сторону жительницы Екатеринбурга, позднее минздрав подал апелляцию в Свердловский областной суд, но и там не нашел поддержки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, решение суда первой инстанции было оставлено без изменений, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Принятое решение уже вступило в законную силу.

Напомним, что сменить место работы екатеринбургскому медику пришлось еще в 2020 году, однако обещанной выплаты, которую медик собиралась потратить на дом в Белоярском, она так и не получила. Из-за этого на работу ей приходилось ездить на автобусе или такси.