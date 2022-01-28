28 Января 2022
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Общество За рубежом
барселона (2012) | Фото: Накануне.ru

"Омикрон" обнулил вакцинацию: Каталония частично отменяет ковид-паспорта

С сегодняшнего дня Каталония отменяет ковид-паспорта в барах, ресторанах и спортзалах, так как научно-консультативный комитет правительства не увидел доказательств ее эффективности. Об этом пишет El Periódico.
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Мера действовала около двух месяцев и утратила актуальность. Комиссия считает, что вариант коронавируса "омикрон" обнуляет эффективность вакцинации и смысл ковид-паспортов, которые вводились, когда доминирующим был штамм "дельта". Таким образом, значительная часть населения вновь становится подверженной заражению вирусом, независимо от вакцинации или выздоровления, заключили эксперты.

Недавно был отменен ночной комендантский час и ограничение на встречи до 10 человек.

Ковид-паспорта, однако, останутся обязательными для поездок. Почему для поездок используется особая логика и в чем она состоит, неизвестно.

В Испании, как и других европейских странах, в ноябре начался быстрый рост заболеваемости, который достиг беспрецедентных значений и превысил предыдущие пики в 5 раз при более чем 80% вакцинированного населения, в том числе половине - трижды. И точно так же после массовой вакцинации в ковидные смерти записывают лишь небольшую часть избыточной смертности - менее половины, в том время как перед вакцинацией и в начале прививочной кампании в ковидную записывали практически всю избыточную смертность. По этой причине ее нельзя считать адекватным показателем при оценке результатов вакцинации. Общая избыточная смертность практически не изменилась.

Теги: испания, ковид-паспорт, вакцинация



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