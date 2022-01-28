Нуланд мечтает о поставках водки по "Северному потоку-2"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд попыталась пошутить по поводу того, что можно поставлять из России в Европу по газопроводу "Северный поток-2". Она напомнила журналистам, что газопровод не сертифицирован и, по мнению Нуланд, не протестирован и не готов к использованию.

Тогда один из репортеров сказал, что по этой трубе можно качать что угодно: газ, оливковое масло или водку". "Водка – это было бы хорошо", - оживилась Нуланд. Она в очередной раз пригрозила санкциями в виде запрета поставок газа по "Северному потоку-2" в случае вторжения России на Украину.