"Баррикады" выше человеческого роста": Орлов разнес уборку Екатеринбурга от снега

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на совещании в пятницу распорядился обеспечить готовность коммунальных служб и мобилизовать их к предстоящим снегопадам.

"В первую декаду февраля синоптики прогнозируют осадки, которые могут быть осложнены переходами температуры в плюсовую зону. В оставшиеся дни января службы должны максимально подготовиться к снегопаду", - потребовал градоначальник.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, обращаясь к присутствующим, Орлов подчеркнул, что муниципалитет обладает достаточным количеством материальных и финансовых ресурсов для своевременной и качественной уборки городских пространств. По мнению главы, в уборке города уже виден прогресс, но этих темпов недостаточно.

"Идет активная очистка тротуаров, дворов и дорог, пешеходных переходов. Но очень много снега убирается на газоны и обочины. В некоторых местах такие "баррикады" выше человеческого роста", - указал на недочеты Алексей Орлов.

По данным мэрии, сегодня, 28 января, на дневную уборку Екатеринбурга выйдут 399 рабочих и 211 единиц техники.