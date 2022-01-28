Уралец отсудил 600 тысяч рублей у хозяина коровы, устроившей ДТП

Житель Свердловской области Сергей В. отсудил у хозяина коровы, которая послужила причиной ДТП, свыше 600 тыс. рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Авария произошла в одну из ночей июля 2020 года на дороге Асбест – пос. Малышево. "Toyota Hiace" наехала на корову, которая внезапно выбежала на дорогу. Животное погибло, а машине был причинен значительный ущерб, сумма которого составила 962 тыс. рублей. Позднее выяснилось, что животное, принадлежавшее Федору Т., паслось вместе с другими коровами под присмотром нанятого пастуха, но отстало от стада и осталось одно в темное время суток.

Владельцем авто был подан иск в Асбестовский городской суд. В свою очередь хозяин коровы также подл встречный иск о компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Он заявил, что в результате гибели животного испытал нравственные страдания, так как два года растил корову в любви и заботе, и ее смерть стала для него потрясением, он долго не мог оправиться, переживая потерю любимого животного.



"Суд первой инстанции при рассмотрении гражданских исков установил, что ответчиком Федором Т. было допущено нахождение домашнего животного в темное время суток на проезжей части. Оставление животного на дороге без надзора находится в прямой причинной связи с наступившим дорожно-транспортным происшествием. Вместе с тем суд дал и оценку действиям водителя. ДТП произошло в зоне действия знака "Дикие животные" в темное время суток, то есть водитель в соответствии с Правилами дорожного движения должен был выбрать такую скорость движения, которая обеспечила бы ему контроль над автотранспортным средством и дорожной ситуацией", - пояснили в суде.

Таким образом суд определил в пользу владельца авто моральную компенсацию в размере 620 тыс. 504 рублей (80% от заявленной суммы), а в пользу хозяина коровы - 3 тыс. 905 рублей (20% от заявленной суммы). Не согласившись с таким решением, Федор Т. подал на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако последний оставил решение суда первой инстанции без изменений.