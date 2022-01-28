Пенсионный фонд и Фонд социального страхования планируют объединить в единую организацию

Правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию - Социальный фонд, сообщает "Коммерсантъ".

Как ожидается, реформа состоится к 2023 году. Минтруд рассчитывает уже весной внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы, пишет газета.

По данным издания, работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. По замыслу авторов инициативы, при минимальном росте нагрузки на бизнес это позволит увеличить размер нескольких социальных выплат для населения в полтора раза.

Благодаря объединению административных функций также упростится получение социальных услуг.

Важным изменением значится то, что организация получит новый организационно-правовой статус "внебюджетный фонд". В настоящее время ПФР и ФСС являются государственными учреждениями.

Координировать работу нового фонда по-прежнему будет Минтруда, однако также будет создан наблюдательный совет.