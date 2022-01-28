"Были переполнены людьми": пяти ресторанам на Патриках грозит закрытие на 90 суток

Пять заведений общепита на Патриарших прудах – в самом "ресторанном" районе Москвы – могут быть оштрафованы и закрыты на срок до 90 суток за нарушение антиковидных мер. Проверки провели сотрудники Роспотребнадзора.

"Сотрудники ресторанов находились без масок или носили их на подбородке. Небольшие помещения ресторанов были переполнены людьми. Обеденные столы размещены на расстоянии менее 1,5 метра между посадочными местами. Кроме того, не было организовано проведение термометрии и "недопуск" к обслуживанию посетителей при повышенной температуре", - говорится в сообщении оперштаба столицы по борьбе с коронавирусом.

За подобные нарушения грозят штрафы 300 тыс. руб. В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.