CNN: Байден заявил Зеленскому, что Россия решила напасть

Состоялся телефонный разговор между президентами США и Украины, в ход которого Джо Байден будто бы сообщил Владимиру Зеленскому, что Россия точно решила напасть и тот должен готовиться к худшему. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что Байден сказал примерно так: нападение России практически неизбежно. В Белом доме, однако, опровергают это. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн заявила, что это ложь и Байден всего лишь сказал, что существует высокая вероятность нападения в феврале. При этом он пообещал решительно отреагировать и помочь Киеву экономически.

В офисе Зеленского также назвали сообщения CNN ложными.

Интересно, что, согласно CNN, Байден предупредил Зеленского, чтобы он не рассчитывал на значительно бóльшую военную помощь, чем это есть сейчас.

На 31 января США созывают заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить "российскую угрозу" Украине.