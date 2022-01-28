Тюменским активистам не удалось через суд оспорить отказ в согласовании пикета

Суд отказал в удовлетворении иска активистов к мэрии города, которые пытались добиться признания необоснованным отказа в согласовании пикета из трех человек в центре города, передает корреспондент Накануне.RU.

Общественники заявляют о двойных стандартах: в зале суда находилось шесть человек, что не угрожало эпидситуации, но пикет трех человек на свежем воздухе, на центральной площади - запрещен из-за "ковидных" ограничений.

Напомним, активисты пытались провести пикет на центральной площади. Цель пикета - протест против обязательной вакцинации и внедрения QR-кодов.

Однако власти дали отказ, предложив тюменцам "реализовать свое право, гарантированное 31 статьей Конституции, в более поздний, безопасный санитарно-эпидемиологический период".