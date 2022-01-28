28 Января 2022
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мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В ДТП на трассе "Пермь – Екатеринбург" погибли таксист и младенец

ГИБДД выясняет обстоятельства серьезного ДТП на трассе "Пермь – Екатеринбург", которое случилось сегодня утром. В результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей погибли водитель и младенец.
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Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все произошло на 315 километре автодороги: по предварительным данным, водитель "Шевроле" выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком "ДАФ". В результате шофер легковушки погиб на месте.

В больницу госпитализировали пассажиров легкового автомобиля, 32-летнюю женщину и троих ее детей: 1-месячного и 9-летнего мальчиков, а также 5-летнюю девочку. Уже в больнице младенец скончался. Сейчас женщина и девочка находятся в реанимации, а старший мальчик – в травматологии.

В ГИБДД выяснили, что погибший подрабатывал в такси. Женщина с детьми были его клиентами, он вез их в Челябинскую область. Предварительно, причиной ДТП могло стать утомленное состояние водителя "Шевроле".

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Теги: трасса, такси, авария, ГИБДД



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