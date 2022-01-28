28 Января 2022
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Экономика В России
Коллаж, майнинг-ферма, биткоин, производство (2021) | Фото: Накануне.RU

ЦБ видит большие риски в легализации майнинга криптовалют в России

Центральный банк России видит большие риски для экономики и граждан в институционализации майнинга криптовалют в стране, передает ТАСС со ссылкой на представителя регулятора. При этом в ЦБ отметили, что майнинг напрямую не относится к компетенции регулятора.

После предложений ЦБ о запрете в России операций с криптовалютами и майнинга появились как положительные, так и отрицательные отзывы.

Так, Минфин РФ выступил за регулирование, а не запрет криптовалют. "Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан", - заявил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. Он также отметил, что запрет на проведение операций и майнинг криптовалют будет означать отставание страны в высокотехнологичной отрасли.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что президент Росси Владимир Путин якобы поддерживает идею правительства о налогообложении и регулировании майнинга, не согласен с предложением ЦБ полностью запретить эту отрасль. Агентство Bloomberg утверждало, что глава государства не против разрешить майнинг в тех регионах, где имеется избыток электроэнергии. Но позже в Кремле опровергли эту информацию.

Теги: майнинг, криптовалюта, цб



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