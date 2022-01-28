28 Января 2022
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Общество Свердловская область
взятка, рубли, конверт, деньги (2014) | Фото:

Почетного адвоката РФ Ольгу Каминскую задержали по подозрению в мошенничестве

В Екатеринбурге задержали почетного адвоката РФ Ольгу Каминскую по подозрению в хищении 300 тыс. рублей у родственников своего клиента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Якобы адвокат предложила передать ей данную сумму для взятки полицейским для последующего прекращения дела. Однако на деле ни возможности, ни желания передать деньги дальше у нее не было. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Ольга Каминская имеет стаж работы адвокатом более 30 лет, является почетным адвокатом РФ, была награждена медалями I и II степеней "За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан".

Теги: мошенничество, адвокат, Ольга Каминская, задержание



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