США занимаются откровенным воровством нефти в Сирии, - зампостпреда России при ООН

США занимаются откровенным воровством нефти в Сирии, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, на северо-востоке Сирии, по-прежнему незаконно оккупированном США, складывается пагубная ситуация.

"В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа", - цитирует ТАСС Полянского.

В качестве примера подобных районов дипломат привел Заевфратье и зону Эт-Танф.

Полянский добавил, что США не справляются с борьбой с терроризмом, и подчеркнул, что войска, находящиеся в Сирии незаконно, должны покинуть страну немедленно.

Известно, что американские войска совместно с союзниками из курдских формирований "Сил демократической Сирии" (СДС) взяли под контроль восточную часть страны, где сосредоточены нефтяные месторождения. Самое крупное из них — эль-Умар, отбитое у боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России).

В марте прошлого года сообщалось, что в Дамаске подсчитали убытки в нефтяном секторе из-за действий США на востоке страны. Общая сумма прямых и косвенных потерь Сирии составила 92 миллиарда долларов из-за действий американских военнослужащих. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Бассам Туоме.