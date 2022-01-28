Перевод школ Новосибирской области на дистант позволит предотвратить рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ

В соответствии с решениями регионального оперативного штаба Новосибирской области по противодействию коронавирусу, с 31 января до 13 февраля в регионе вводится всеобщий дифференцированный карантин для школ.

По данным мониторинга заболеваемости школьников общеобразовательных организаций региона, на 27 января на контроле в школах 8 675 заболевших школьников (12% – случаи новой коронавирусной инфекции, 88 % – ОРВИ). На карантин закрыто 2 015 классов, полностью или частично закрыто 279 школ. Большую часть заболевших школьников – 62 % – составляют учащиеся 5-10 классов, 31% – учащиеся 1-4 классов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

На брифинге заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов пояснил: "Всеобщий школьный карантин и дополнительные каникулы вводится в регионе для того, чтобы обеспечить профилактику и недопущение распространения инфекции в общеобразовательных организациях. Соответствующее решение принято оперативным штабом совместно с представителями областного совета руководителей образовательных организаций, руководителями органов управления образованием".

Замгубернатора сообщил, что в соответствии с принятыми решениями, все школьники региона 5-10 классов с 31 января перейдут на электронное обучение в дистанционной форме. Обучение начальных классов будет проходить в очном формате. Сергей Нелюбов также отметил, что общеобразовательным организациям для 1 классов рекомендовано объявить дополнительные каникулы, возможность организации которых предусмотрена федеральным законодательством.

Малокомплектные школы региона будут функционировать в очном режиме. 11-классники общеобразовательных организаций также продолжат учиться очно. По словам заместителя губернатора, экспресс-тестирование этих учащихся будет проводиться еженедельно. Мониторинг ситуации с заболеваемостью осуществляется в ежедневном режиме, и соответствующие решения принимаются по каждой школе отдельно.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук обозначил, что при условии соблюдения всех требуемых мер детские сады будут работать в полном объеме. Колледжи, за исключением выявленных случаев заболеваемости, также продолжат работу в обычном режиме, форма обучения в вузах определяется самостоятельно учреждениями. Министр обратил внимание, что работа профильных кружков при школах будет зависеть от режима работы школ: если школа полностью переведена на карантин, то, соответственно, и занятия в кружках проводиться не будут.

«Для обучающихся начальных классов школьное питание сохранится. Что касается права на бесплатное питание детей с ОВЗ и из малоимущих семей – подготовлен приказ о получении ими сухого пайка», – прокомментировал Сергей Федорчук.

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних рекомендуется в этот период усилить контроль за своими детьми, минимизировать контакты между обучающимися, предостеречь от посещения детьми торговых и развлекательных центров, других мест массового скопления людей.