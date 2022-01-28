В Серове мужчина оформил на родителей 19 займов для букмекерских ставок

В отношении жителя Серова возбуждено уголовное дело за мошенническое оформление займов на своих же родителей. Как выяснилось впоследствии, мужчине нужны были деньги для ставок в букмекерской конторе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, обвиняемый 1995 года рождения работает грузчиком-кладовщиком. В сентябре-октябре прошлого года, находясь в квартире своих родителей, попросил одолжить ему паспорта, сотовые телефоны и банковские карты, чтобы внести сведения в базу "против мошенников". Вместо этого, мужчина сам использовал полученные данные, чтобы через официальные странички различных микрофинансовых организаций оформить займы.

Получив смс на телефоны близких о перечислении денег, он сразу же перевел их в приложение букмекерской конторы, с помощью которого играл и делал ставки. Всего мошенником было оформлено 19 займов на сумму свыше 224 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено мировому судье судебного участка № 4 Серовского судебного района.