Мэрия Тобольска при участии уральского полпреда заключит соглашение с "СИБУРом"

Уральский полпред Владимир Якушев прилетел с рабочим визитом в Тобольск, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

В программе – участие в церемонии подписания соглашения между правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и ПАО "СИБУР Холдинг", а также церемонии вручения государственных наград РФ и ряде рабочих совещаний.

Напомним, 27 января Якушев повторно вошёл в состав президиума политсовета партии "Единая Россия" по Тюменской области.