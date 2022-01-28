В Прикамье ребёнок получит полмиллиона за травму на спортивной площадке

В Березниках ребёнок получит компенсацию за травму на спортивной площадке, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Пострадавший получил травму позвоночника из-за обрыва крепежей качелей, расположенных на новой спортивной площадке. Прокурор города подал в суд на муниципальную "Службу благоустройства", которая ответственна за безопасность площадки, требуя компенсировать ущерб.

Вердикт – взыскана компенсация в 500 тыс. руб. Решение пока не вступило в силу.