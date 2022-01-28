28 Января 2022
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Общество За рубежом
Стокгольм, Швеция (2012) | Фото: Накануне.RU

Швеция отказалась от рекомендации вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет

Шведское агентство здравоохранения приняло решение отказаться от рекомендации по вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. Медицинские чиновники считают, что в данном случае польза от прививки не превышает потенциальных рисков.

"С тем уровнем данных, которые у нас есть сегодня, с низким риском серьезной болезни для детей мы не видим никакой явной пользы от их вакцинации", - заявила официальный представитель Агентства здравоохранения Швеции Бритта Бьоркхолм.

Она добавила, что решение может быть пересмотрено, если в результате исследований появятся новые данные или если новый штамм коронавируса изменит ситуацию.

26 января в Швеции было зарегистрировано более 40 тыс. новых случаев коронавируса, что является одним из самых высоких показателей с начала пандемии. При этом власти заявляют, что рекордная заболеваемость не приводит к такой же сильной нагрузке на систему здравоохранения, которая была в предыдущие волны, передает Reuters.

В Швеции сейчас действует ряд антиковидных ограничений. Так, ограничена посещаемость закрытых помещений, ограничено время работы общепита. Власти надеются снять эти ограничения 9 февраля.

Теги: швеция, вакцинация, дети, рекомендация



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